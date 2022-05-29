Карим Бензема: «Это самая сложная победа в ЛЧ, но «Реал» заслужил ее. Удача здесь не при чем»

высказался после победы «Реала» в .

Вчера мадридский клуб победил в финале турнира со счетом 1:0.

«Это самая сложная победа в Лиге чемпионов, но мы заслужили ее. Удача здесь не при чем. Это гордость. Я работаю ради таких вечеров.

Анчелотти – лучший тренер мира, другого описания у меня нет. Я счастлив и горд за этот клуб и этот состав.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, это моя пятая победа в этом турнире. Я очень счастлив. Теперь мы отправимся в Мадрид, чтобы отпраздновать с нашими фанатами», – сказал форвард «Реала».

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