Экс-судья Уолтон о голе Бензема: «Карим вне игры. Мяч к нему от Фабиньо отскочил, это не намеренное действие хавбека – иначе офсайда не было бы»

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Бывший судья Питер Уолтон поддержал решение не засчитывать гол Карима Бензема.

Французский форвард «Реала» отправил мяч в ворота «Ливерпуля» в конце первого тайма, однако после консультации с видеоассистентом главный арбитр Клеман Тюрпен зафиксировал офсайд.

«Все просто. Бензема находится в офсайде. Мяч от Фабиньо отскочил, хавбек не отдавал его в сторону Карима намеренно. Его действия не привели к тому, что Бензема снова оказался в игре.

Бензема был бы в игре только в том случае, если бы футболист «Ливерпуля» намеренно сыграл таким образом», – сказал Уолтон.

Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» против «Реала». 0:0 – гол Бензема отменили из-за офсайда. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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