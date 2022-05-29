Тренер «Оренбурга» не будет «парковать автобус» в РПЛ: «Хочу, чтобы нашим болельщикам было интересно»

прокомментировал выход в .

Главный тренер уральцев высказался после стыковых матчей с «Уфой» (2:2, 2:1).

— На что вы способны в РПЛ?

— Не буду говорить про место, но я бы хотел быть в середине таблицы. Будем биться, но я не хочу, чтобы мы играли постоянно в защите. Я хочу, чтобы в РПЛ мы играли в тот футбол, который у нас был в ФНЛ. То есть пробовали играть вперед и забивать.

— «Автобус парковать» не будете?

— Не хочу этого. Болельщики должны приходить на стадион и видеть, за какой футбол они платят деньги. Когда ты будешь «ставить автобус» — они один-два раза придут, а на третий зрителей уже не будет. Хочу, чтобы нашим болельщикам было интересно, — сказал Личка.

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