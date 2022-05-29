«Проблема не в «Зените» вообще, а в том, как сконструирована РПЛ. Когда у одних все в порядке, а у других денег нет, тогда что?». Тарпищев о футболе

Шамиль Тарпищев высказался о 4-м подряд чемпионстве «Зенита» в .

– Многие говорят о том, что гегемония надоела.

– Вопрос не в том, что говорят. Проблема не в «Зените» вообще. Дело в том, как сконструирована РПЛ. Если у клубов будут равные возможности, тогда появится здоровая конкуренция. А когда у одних все в порядке, а у других денег нет, тогда что?

Кстати, сейчас для нашего футбола выпал счастливый случай. Можем сегодня развиваться со своими игроками, а не за счет чужих. Используем эту возможность, тогда все у нас будет хорошо (даже после возвращения в еврокубки), – сказал президент Федерации тенниса России.

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