Депутат Терюшков: «Если бы у «Химок» были деньги как у «Зенита», мы боролись бы за чемпионство»

Роман Терюшков высказался о бюджете «Химок» в следующем сезоне.

«Бюджет хотим оставить в тех рамках, которые есть сейчас. Деньги есть, мы не переживаем. Если бы у нас были деньги как у , мы бы боролись за чемпионство (смеется).

Разговоры про «Сочи», «Нижний Новгород» и «Оренбург», что это фарм-клубы «Зенита»? Мне кажется, гарантированные очки «Зениту» не нужны. Они с таким бюджетом и составом могут занимать первые места и без фарм-клубов.

Никто не запрещает спонсировать клубы подразделениям крупных компаний. И про нас ходили слухи, что мы фарм-клуб «Спартака», но это же не так», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба и депутат Госдумы.

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