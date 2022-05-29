59 сэйвов Куртуа за всю Лигу чемпионов – рекорд с момента сбора статистики в 2004-м

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Голкипер «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов по отраженным ударам.

Тибо Куртуа помог мадридскому клубу обыграть «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов, отразив девять удар в створ своих ворот.

За весь прошедший турнир бельгийский вратарь сделал в общей сложности 59 сэйвов – это новый рекорд как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.

Куртуа также был признан лучшим футболистом финального матча.

Добавим, что в ходе плей-офф Лиги чемпионов «Реал» встречался с такими командами, как «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

Куртуа – супергерой «Реала» и финала ЛЧ! Он рассорился с «Атлетико» и «Челси» – и пошел на все ради мечты

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