«Если вы фанат «МЮ», то быть счастливым сегодня – нормально!» Невилл о поражении «Ливерпуля»

Бывший защитник «МЮ» рад поражению .

«Если вы фанат , то быть счастливым сегодня – это действительно нормально! Я в полном восторге!😂» – написал англичанин, выступавший за манкунианскую команду в 1992-2011 годах.

Невилл также выложил ролик, на котором видно, как довольные болельщики поют и хлопают в пабе в Манчестере.

«Ливерпуль» сегодня проиграл «Реал Мадрид» (0:1) в финале Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» традиционно считается принципиальным соперником мерсисайдской команды.

«Ливерпуль» выигрывал Кубок европейских чемпионов/ЛЧ 6 раз за всю свою историю. На счету манкунианского клуба 3 таких победы.

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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