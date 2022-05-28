Бензема, Кроос, Модрич и Карвахаль играют в 5-м финале ЛЧ. Лишь у Роналду и Мальдини по 6

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Несколько футболистов «Реала» принимают участие в пятом финале Лиги чемпионов.

Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич, защитник Даниэль Карвахаль и форвард Карим Бензема ранее уже выходили на поле в составе мадридцев в решающих играх турнира в 2018, 2017 и 2016 году.

Карвахаль, Модрич и Бензема также играли за «Реал» в финале ЛЧ в 2014 году, а Кроос в составе «Баварии» выступал в финале ЛЧ в 2012 году.

Лишь два футболиста в истории Лиги чемпионов провели по шесть финалов – Криштиану Роналду и Паоло Мальдини.

С учетом Кубка чемпионов рекорд принадлежит Мальдини и Пако Хенто – по 8 игр.

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