Бензема забил 15 голов в этой Лиге чемпионов. До рекорда Роналду – 2 мяча

Карим Бензема приближается к рекорду Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов.
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1, овертайм) француз в дополнительное время реализовал пенальти.
Теперь у 34-летнего форварда 15 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Это четвертый результат в истории турнира.
Рекорд по голам за один розыгрыш Лиги чемпионов принадлежит нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду: в сезоне-2013/14 португалец, играя за «Реал», забил 17 голов в Лиге чемпионов.
Лучшие результаты по голам за один сезон ЛЧ:
1. Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14;
2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2015/16;
2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2017/18;
4-5. Роберт Левандовски – 15 голов в сезоне-2019/20;
4-5. Карим Бензема – 15 голов в сезоне-2021/22.
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