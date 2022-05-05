Бензема забил 15 голов в этой Лиге чемпионов. До рекорда Роналду – 2 мяча

приближается к рекорду Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против (3:1, овертайм) француз в дополнительное время реализовал пенальти.

Теперь у 34-летнего форварда 15 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Это четвертый результат в истории турнира.

Рекорд по голам за один розыгрыш Лиги чемпионов принадлежит нападающему Криштиану Роналду: в сезоне-2013/14 португалец, играя за , забил 17 голов в Лиге чемпионов.

Лучшие результаты по голам за один сезон ЛЧ:

1. Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14;

2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2015/16;

2-3. – 16 голов в сезоне-2017/18;

4-5. – 15 голов в сезоне-2019/20;

4-5. Карим Бензема – 15 голов в сезоне-2021/22.

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