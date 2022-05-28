Бензема, Модрич, Алаба, Вальверде, Винисиус и Кроос – в старте «Реала» на финал Лиги чемпионов

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«Реал» опубликовал стартовый состав на матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Полузащитники Эден Азар и Гарет Бэйл начнут игру на скамейке, хавбек Федерико Вальверде выйдет с первой минуты.

Команда, выбранная главным тренером Карло Анчелотти, выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор.

Нападающий: Карим Бензема.

Запасные: Андрей Лунин, Начо, Эден Азар, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Марсело, Лукас Васкес, Дани Себальос, Родриго, Иско, Мариано Диас, Эдуардо Камавинга.

Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» против «Реала». Трансляция и онлайн – в 22:00

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