Бензема, Модрич, Алаба, Вальверде, Винисиус и Кроос – в старте «Реала» на финал Лиги чемпионов

«Реал» опубликовал стартовый состав на матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.
Полузащитники Эден Азар и Гарет Бэйл начнут игру на скамейке, хавбек Федерико Вальверде выйдет с первой минуты.
Команда, выбранная главным тренером Карло Анчелотти, выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор.
Нападающий: Карим Бензема.
Запасные: Андрей Лунин, Начо, Эден Азар, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Марсело, Лукас Васкес, Дани Себальос, Родриго, Иско, Мариано Диас, Эдуардо Камавинга.
Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» против «Реала». Трансляция и онлайн – в 22:00
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