Ваноли о Дзюбе в «Спартаке»: «Я говорил не конкретно про Артема. Хотелось бы третьего сильного форварда вместе с Николсоном и Соболевым»

Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».

29 мая красно-белые встретятся с в финале .

– Узнали ли вы «Лужники» и какие чувства вы испытываете, возвращаясь сюда после финала Кубка УЕФА, в котором вы участвовали на этом поле?

– Я вышел на газон и на меня нахлынули эмоции. Тот Кубок УЕФА – очень важные для меня воспоминания, в том матче я забил гол. Одновременно с этим пришло осознание того, как много лет прошло.

Стадион был абсолютно другим. Вокруг поле была легкоатлетическая дорожка, очень многое изменилось. Но судьба снова привела меня сюда.

– Вы в интервью сказали, что не против видеть в команде . Многие болельщики отрицательно на это отреагировали…

– Я хотел бы уточнить, что тогда я говорил не конкретно об Артеме Дзюбе, а о том, что мне хотелось бы иметь третьего сильного нападающего вместе с Шамаром Николсоном и . Как и любому тренеру.

– Вам завтра будет противостоять сильная команда. Какие слабые места вы видите у этой команды и как вы собираетесь побеждать?

– Вы правильно заметили, что «Динамо» – очень сильная команда. Я с этим согласен. Но финальный матч – это особенная игра, а не чемпионат. Все будет абсолютно по-другому.

Мы должны хорошо подготовиться и подойти к этому матчу в хорошей физической и психологической форме, с пониманием того, что есть 90 минут за которые все и решится.

– Как вы оцените работу Сандро Шварца в «Динамо»? Можете ли вы с уверенностью сказать, что продолжите работу в «Спартаке» в следующем сезоне?

– Могу только положительно отозваться о Сандро. У него было время, чтобы построить отличную команду. В составе было много молодых игроков, как и у «Спартака» – в этом моменте команды немного схожи.

Команда Шварца показывает отличный футбол, они до конца боролись за чемпионский титул и абсолютно заслуженно вышли в финал кубка. Уйдет он или нет – я не знаю. По моему будущему – без комментариев, – сказал главный тренер .

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