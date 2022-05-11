«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года

«Спартак» впервые с 2006 года выступит в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Команда Паоло Ваноли в полуфинале обыграла (3:0).

20 мая 2006 года красно-белые со счетом 0:3 уступили ЦСКА в финале турнира и с тех пор дальше 1/2 финала не проходили.

Финал текущего соревнования состоится 29 мая. «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с .

В 2003-м «Спартак» взял Кубок, но тоже провалил сезон. Так закончилась эпоха Романцева

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