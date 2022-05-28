«Наполи» продаст Кулибали. «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома» претендуют на защитника

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Калиду Кулибали покинет «Наполи» этим летом.

Неаполитанский клуб решил продать 30-летнего центрального защитника сборной Сенегала.

«Наполи» постарается выжать максимум из ситуации после отказа игрока продлевать контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Кулибали готов сменить команду.

Интерес к Калиду проявляют «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома». Каталонцы еще два месяца назад контактировали по поводу возможного трансфера. В «Барсе» знают, что могут подписать футболиста примерно за 30 миллионов евро.

Подробная статистика Кулибали доступна здесь.

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