Тео, Меньян, Иммобиле, Милинкович-Савич, Берарди – в сборной Серии А от WhoScored. Игроков «Интера» не взяли

WhoScored составил символическую сборную чемпионата Италии сезона-2021/22.

Футболисты отобраны в команду на основании средней оценки за матчи Серии А.

Вратарь: Майк Меньян («Милан») – 6,9;

Защита: Хуан Куадрадо ( ) – 7,2, Глейсон Бремер («Торино») – 7,2, Калиду Кулибали ( ) – 7,1, Тео Эрнандес ( ) – 7,2;

Полузащита: Доменико Берарди («Сассуоло») – 7,4, Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 7,4, Лоренцо Пеллегрини ( ) – 7,3, Рафаэл Леау («Милан») – 7,4;

Нападение: Чиро Иммобиле («Лацио») – 7,3, Луис Муриэль ( ) – 7,3.

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