Тео, Меньян, Иммобиле, Милинкович-Савич, Берарди – в сборной Серии А от WhoScored. Игроков «Интера» не взяли

WhoScored составил символическую сборную чемпионата Италии сезона-2021/22.
Футболисты отобраны в команду на основании средней оценки за матчи Серии А.
Вратарь: Майк Меньян («Милан») – 6,9;
Защита: Хуан Куадрадо («Ювентус») – 7,2, Глейсон Бремер («Торино») – 7,2, Калиду Кулибали («Наполи») – 7,1, Тео Эрнандес («Милан») – 7,2;
Полузащита: Доменико Берарди («Сассуоло») – 7,4, Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 7,4, Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 7,3, Рафаэл Леау («Милан») – 7,4;
Нападение: Чиро Иммобиле («Лацио») – 7,3, Луис Муриэль («Аталанта») – 7,3.
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