Кулибали – приоритет для Хави на позицию центрального защитника в «Барсе». «Наполи» хочет не менее 40 млн евро

«Барселона» определилась с приоритетом на позицию центрального защитника.
Главный тренер каталонского клуба Хави видит игрока «Наполи» Калиду Кулибали основным вариантом на позицию центрального защитника «Барселоны».
В клубе ценят достоинства Кулибали: скорость, способность играть на опережение и физической данные в верховой борьбе.
«Барселона» уже обратилась к агенту футболиста, попросив не торопиться вести переговоры с итальянским клубом о подписании нового контракта, сообщает As.
В свою очередь, «Наполи» хочет получить за трансфер не меньше 40 миллионов евро, отказываясь снижать цену или включать других игроков в сделку.
Подробную статистику 30-летнего Кулибали можно изучить здесь.