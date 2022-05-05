Кулибали – приоритет для Хави на позицию центрального защитника в «Барсе». «Наполи» хочет не менее 40 млн евро

определилась с приоритетом на позицию центрального защитника.

Главный тренер каталонского клуба видит игрока основным вариантом на позицию центрального защитника «Барселоны».

В клубе ценят достоинства Кулибали: скорость, способность играть на опережение и физической данные в верховой борьбе.

«Барселона» уже обратилась к агенту футболиста, попросив не торопиться вести переговоры с итальянским клубом о подписании нового контракта, сообщает As.

В свою очередь, «Наполи» хочет получить за трансфер не меньше 40 миллионов евро, отказываясь снижать цену или включать других игроков в сделку.

Подробную статистику 30-летнего Кулибали можно изучить здесь.