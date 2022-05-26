Правительство Португалии одобрило продажу «Челси». Разрешение требовалось из-за португальского гражданства Абрамовича

Правительство Португалии одобрило продажу Романом Абрамовичем.

Лондонский клуб за 4,25 млрд фунтов покупает консорциум , совладельца «Лос-Анджелес Доджерс».

Из-за наличия у Абрамовича португальского гражданства для завершения сделки требовалось специальное разрешение от властей этой страны. Теперь оно получено.

«Португалия разрешает продажу футбольного клуба «Челси».

Два компетентных национальных органа – Министерство иностранных дел и Министерство финансов – одобрили запрос, полученный от , об отказе от прав по гуманитарным соображениям, позволяющем заключить сделку с английским клубом», – говорится в заявлении МИД Португалии.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам