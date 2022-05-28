Директор Минспорта: «Футбол – самый популярный спорт в России, более 3 млн человек им занимаются»

В Министерство спорта РФ назвали футбол самым популярным спортом в России.

«Футбол является самым популярным видом спорта в России, более 3 млн человек занимаются футболом.

На данный момент задействовано около 24 тысяч спортивных сооружений. В 60 субъектах РФ футбол является базовым видом спорта.

Между Минспортом и РФС за последний год подписано 68 соглашений по комплексному развитию футбола. Особое внимание уделяется развитию детского футбола. В рамках сотрудничества утвержден комплекс мер.

Недавно был подписан приказ о легионерах. Думаю, в Минюсте проблем не будет. И приказ быстро зарегистрируется.

в полном объеме выполнил все мероприятия, несмотря на сложную геополитическую ситуацию», – сказал директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Дроздов на конференции Российского футбольного союза.

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