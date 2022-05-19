Семак о Fan ID: «Не вижу ничего плохого, на ЧМ тоже все оформляли. Вопрос в том, чтобы это было с согласия людей»

поделился мнением о введении Fan ID.

– Вы еще не высказывались о Fan ID. Что вы думаете о паспорте болельщика?

– Думаю, что абсолютно все заинтересованы, чтобы играть при полных стадионах и с максимально возможным количеством болельщиков.

Касаемо принятия Fan ID, на чемпионате мира его тоже все оформляли – в этом нет ничего плохого. Но вопрос в том, чтобы это было с согласия людей, которые ходят на стадион. Мне кажется, нужно объяснить. Я не вижу в этом ничего плохого.

Если есть какие-то вопросы, они должны решаться переговорным путем, нужно находить оптимальные пути решения.

Мы все заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадионы, потому что они делают обстановку более напряженной и интересной для всех нас. И для телевидения, и для футболистов, и для тех, кто приходит на стадион. Это большая часть антуража футбола, которую мы любим, – сказал главный тренер .

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