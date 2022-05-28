ЦСКА готов платить Николичу около 2 миллионов евро в год, тренеру ближе вариант с «Партизаном» («СЭ»)

Стало известно, какую зарплату предлагает ЦСКА Марко Николичу.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», московский клуб предлагает 42-летнему сербу около 2 миллионов евро в год.
На переговорах с бывшим главным тренером «Локомотива» обсуждается минимум двухлетний срок контракта.
При этом сам специалист склоняется к работе в белградском «Партизане». Там зарплата у него будет на порядок меньше, но Николича привлекает возможность выиграть чемпионат или кубок страны.
Окончательного ответа от Николича в Сербии ждут в начале следующей недели. А вот российский сценарий продолжения карьеры сейчас не является для Марко номером один, несмотря на хорошие финансовые условия.
В настоящее время пост тренера ЦСКА занимает Алексей Березуцкий.
Николич уже возглавлял «Партизан» в 2013-2015 и 2016-2017 годах. Тренер выигрывал с командой чемпионат и Кубок Сербии.
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