ЦСКА готов платить Николичу около 2 миллионов евро в год, тренеру ближе вариант с «Партизаном» («СЭ»)

Стало известно, какую зарплату предлагает ЦСКА Марко Николичу.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», московский клуб предлагает 42-летнему сербу около 2 миллионов евро в год.

На переговорах с бывшим главным тренером «Локомотива» обсуждается минимум двухлетний срок контракта.

При этом сам специалист склоняется к работе в белградском . Там зарплата у него будет на порядок меньше, но Николича привлекает возможность выиграть чемпионат или кубок страны.

Окончательного ответа от Николича в Сербии ждут в начале следующей недели. А вот российский сценарий продолжения карьеры сейчас не является для Марко номером один, несмотря на хорошие финансовые условия.

В настоящее время пост тренера ЦСКА занимает .

Николич уже возглавлял «Партизан» в 2013-2015 и 2016-2017 годах. Тренер выигрывал с командой чемпионат и Кубок Сербии.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru