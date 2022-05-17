ЦСКА примет решение по Березуцкому по окончании сезона, его уход вероятен. Николича в клубе не будет

еще не решил, сохранит ли пост главного тренера.

По данным журналиста Ивана Карпова, все решения по тренеру будут приниматься по окончании сезона. При этом уход Алексея Березуцкого из ЦСКА не исключен и вероятен, хоть тренер и не просил освободить его от занимаемой должности после поражения от «Краснодара» (0:1).

Кроме того, тренером ЦСКА точно не станет , ранее работавший с «Локомотивом». Он симпатичен Евгению Гинеру и Роману Бабаеву, однако ЦСКА смущают связи тренера с агентами.

Ранее сообщалось, что Алексей и Василий Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе.

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