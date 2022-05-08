Николич и Федотов – кандидаты ЦСКА на пост главного тренера. Руководство недовольно результатами команды

может пригласить нового главного тренера по завершении сезона.

Руководство клуба недовольно результатами, поэтому Алексея Березуцкого могут отправить в отставку.

По информации «Спорт-Экспресса», кандидатами на пост тренера армейцев являются , известный по работе с , и Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи».

Березуцкий тренирует ЦСКА с лета прошлого года. За два тура до конца сезона команда занимает 4-е место в турнирной таблице , набрав 47 очков.

В последних шести матчах армейцы одержали лишь одну победу, потерпев на этом отрезке три поражения, в том числе от Федотова 7 мая (0:1).