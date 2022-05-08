Николич и Федотов – кандидаты ЦСКА на пост главного тренера. Руководство недовольно результатами команды

ЦСКА может пригласить нового главного тренера по завершении сезона.
Руководство клуба недовольно результатами, поэтому Алексея Березуцкого могут отправить в отставку.
По информации «Спорт-Экспресса», кандидатами на пост тренера армейцев являются Марко Николич, известный по работе с «Локомотивом», и Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи».
Березуцкий тренирует ЦСКА с лета прошлого года. За два тура до конца сезона команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.
В последних шести матчах армейцы одержали лишь одну победу, потерпев на этом отрезке три поражения, в том числе от «Сочи» Федотова 7 мая (0:1).