Николич и Федотов – кандидаты ЦСКА на пост главного тренера. Руководство недовольно результатами команды

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ЦСКА может пригласить нового главного тренера по завершении сезона.

Руководство клуба недовольно результатами, поэтому Алексея Березуцкого могут отправить в отставку.

По информации «Спорт-Экспресса», кандидатами на пост тренера армейцев являются Марко Николич, известный по работе с «Локомотивом», и Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи».

Березуцкий тренирует ЦСКА с лета прошлого года. За два тура до конца сезона команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

В последних шести матчах армейцы одержали лишь одну победу, потерпев на этом отрезке три поражения, в том числе от «Сочи» Федотова 7 мая (0:1).

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