Сычев о Захаряне: «Знаю, к нему очень серьезный интерес в Европе. Арсену пора прогрессировать уже там»

Экс-форвард «Спартака» высказался о хавбеке .

— Арсен уже набрался достаточного опыта во взрослом футболе, видна его большая перспектива. Нынешнее поколение совершенно другое. Менталитет у молодых игроков сейчас сильно отличается от нашего. Они намного разумнее, чем мы в свое время. Арсен — парень с головой. Я не думаю, что у него будут проблемы с популярностью.

Что касается его возможного ухода из «Динамо», я знаю, что к нему очень серьезный интерес в Европе. Арсену пора ехать в Европу и прогрессировать уже там. Но надо грамотно выбрать команду — сидя на лавке в большом клубе, ты никакого прогресса не достигнешь.

— Есть мнение, что Захаряну повезло в нужное время попасть к нужному тренеру.

— Говоря так, люди нивелируют его талант. Это неправильно. Арсен всего добился сам, – сказал Сычев.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru