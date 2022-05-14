Захарян о весенней части сезона РПЛ: «Думали, что можем выигрывать на классе, но это оказалось не так»

рассказал, почему «Динамо» в весенней части сезона играет хуже, чем в осенней.

Полузащитник «Динамо» также подвел итоги матча с в 29-м туре (3:3). Тренер сборной России Николай Писарев признал Захаряна лучшим игроком матча.

«Не могу выделить кого-то одного из игроков, получились разные таймы. Раз меня выделили, значит, есть на то причины. Приятно, что меня выделил тренер национальной сборной, но эта награда была бы ярче, если бы мы выиграли.

Почему весной выступает хуже, чем осенью? Я не могу назвать одну причину. Думаю, мы не концентрированно подходили к матчам. Думали, что можем выигрывать на классе, но это оказалось не так. Нам нужно было собраться и играть с такой же интенсивностью, а не на каком-то мастерстве.

Сегодня мы играли хорошо, но во втором тайме пропустили ненужные мячи. Мой гол в этом матче получился особенным, потому что я забил такому сопернику и получилось сделать это красиво», – сказал Захарян.