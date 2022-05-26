Захарян хочет перейти в европейский клуб: «Готов в моральном плане. Хотел бы играть в Испании»

Арсен Захарян рассказал о желании играть в Испании.
– В СМИ часто появляется информация о том, что ты можешь перебраться в Европу или же переходишь в другой клуб, однако большинство разговоров являются фэйком. Как ты к этому относишься?
– Да, много фэйков, но это работа СМИ, чтобы привлечь к себе внимание. Не знаю, откуда они берут эту информацию, я спокойно к этому отношусь.
Однажды проснулся и увидел новость об интересе со стороны мадридского «Реала», улыбнулся и дальше пошел по своим делам. Если бы «Реал» действительно интересовался мной, агент об этом сообщил бы.
– Были ли предложения?
– От «Реала» не было. Получал ли предложения за последнее время? Конкретных предложений с контрактом не поступало, но интерес был.
– Хочешь в ближайшее время перехода в Европу? Готов ли ты морально и физически играть в Европе?
– Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым.
Понятное дело, что я не смогу быть физически готовым к выступлениям в Европе, не попробовав и не отыграв ни одного матча там.
– Если взять в пример Алексея Миранчука, у вас схожие физические параметры. Он не такой здоровый и раскаченный, но спокойно играет в Европе.
– Он намного старше меня. В моральном плане я готов. Что касается физики, для начала мне нужно туда попасть, чтобы прочувствовать, какая там требуется физика, ощутить скорости.
В Европе я провел лишь несколько матчей за сборную, но лучшие игроки мира все же собраны в клубах.
– В каком европейском чемпионате хотелось бы выступать?
– Хотел бы играть в испанской лиге, – сказал полузащитник «Динамо».
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