«Боруссия» подписала 19-летнего вингера «Ман Сити» Брафа как свободного агента

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Джейден Браф Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере вингера «Манчестер Сити» Джейдена Брафа.

Немецкий клуб подписал 19-летнего нидерландца как свободного агента, заключив с ним контракт до июня 2025 года.

Ранее Браф выступал на правах аренды за «Удинезе», но незадолго до конца позапрошлого сезона получил серьезную травму колена, из-за чего пропустил сезон-2021/22.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, у игрока было несколько предложений, в том числе от «Байера», но он выбрал «Боруссию».

Браф не успел провести ни одного матча за основную команду «Ман Сити», он выступал за юниорскую команду «горожан».

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