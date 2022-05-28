«Боруссия» подписала 19-летнего вингера «Ман Сити» Брафа как свободного агента

Дортмундская объявила о трансфере вингера «Манчестер Сити» .

Немецкий клуб подписал 19-летнего нидерландца как свободного агента, заключив с ним контракт до июня 2025 года.

Ранее Браф выступал на правах аренды за «Удинезе», но незадолго до конца позапрошлого сезона получил серьезную травму колена, из-за чего пропустил сезон-2021/22.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, у игрока было несколько предложений, в том числе от «Байера», но он выбрал «Боруссию».

Браф не успел провести ни одного матча за основную команду , он выступал за юниорскую команду «горожан».

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