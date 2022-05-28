Вилков о вылете «Рубина»: «Слуцкий чертит графики и льет в уши о возрасте игроков и ушедших легионерах вместо того, чтобы сказать: «Я облажался»

Бывший судья прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира». По себе знаю – неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью со Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов.

Не знаю, кто и что говорит про , но в слове «позор» касательно вылета в ФНЛ есть доля правды. Друзья прислали видео с матча «Рубин» – «Уфа» и подписали: «Болельщики «Рубина» бьют Слуцкого». На самом деле на видео была драка болельщиков. Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч – в это время находился на стадионе в родном городе и переживал за сохранение прописки «Нижнего Новгорода».

Но потом поймал себя на мысли, что это видео – весь сезон «Рубина»: клуб били все – кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров.

Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжелой ситуации. Вместо того, чтобы сказать честно: «Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить», – Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льет в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров.

Пользуясь случаем, передаю привет усатому юристу «Рубина» и трясущемуся начальнику команды с громкой фамилией. Как говорится, футбольный бог – не Тимошка, видит немножко. Реально жалко болельщиков клуба, которые совсем недавно радовались успехам Бердыева. Сейчас – печалька.

Сейчас господин Слуцкий пытается наладить мосты через судью Васю Казарцева, делая ему комплименты. Но в ФНЛ нет Васи – там растут перспективные пацаны, которые не знают, где играл и кого тренировал Слуцкий.

Они лишь слышали и видели, как вы песочили матом их коллег в прямом эфире», – сказал Вилков.

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