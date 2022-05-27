Слуцкий о критике судей: «Может, не стоило, я не идеален, но у меня претензии не по уровню профессионализма – должна быть коммуникация»

Тренер рассказал, как относится к судьям в .

– Может, не стоило так на судей наезжать?

– Может, и не стоило. Я же не идеален. Все мы что-то говорим и делаем. Тренерская профессия очень эмоциональная. Я не единственный наезжаю на судей, даже зарубежные специалисты впрямую говорят об ошибках, в последней Лиге чемпионов было.

– Просто у вас и так в команде нервная ситуация, а тут вы еще огня добавляете.

– Можно и так воспринимать, а можно так, что я бьюсь за команду, за пацанов готов пойти как бы в любую рукопашную.

Я на самом деле считаю, что у нас достаточно квалифицированных арбитров. Я никогда не говорил про качество их судейства. Со многими из них приятно находиться.

У меня главная претензия, даже не претензия, а пожелание – арбитр должен быть в коммуникации с тренером. Когда Казарцев по ходу матча подходит и говорит: «Викторыч, я тут просмотрел фол, извини», – ну ты не выдашь никогда гневный спич. Или тот же Москалев подходит. Все. Ты в коммуникации. Ты никогда не будешь на него...

А когда ты что-то говоришь, задаешь вопрос – и тебе тут же желтая карточка... Согласитесь, когда человек не жмет вам руку, он вас несколько больше раздражает, чем когда вы в нормальном диалоге находитесь.

У меня никак не по уровню профессионализма претензии. Есть огромное количество арбитров – Кукуляк, Левников, Кукуян, Безбородов, тот же Москалев, Карасев, – которые очень квалифицировано работают.

Должна быть коммуникация. Должна быть со всеми и везде – с игроками, болельщиками, руководством. Без этого невозможно сделать отрасль лучше. Вот это основной момент для каких-то эмоциональных эскапад, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две!) своих ошибки

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