Слуцкий о том, что не подошел к фанатам после вылета «Рубина» из РПЛ: «Секундную слабость, думаю, можно простить. Я встречался с ними за два дня до игры»

объяснил, почему не подошел к фанатам после вылета «Рубина» в .

– Понятно, что после игры с «Уфой» были эмоции, тяжело. Но почему не подошли к трибунам?

– Я встречался с болельщицким активом за два дня до этого – у нас был очень конструктивный разговор. Я отправил команду к трибуне.

А еще за два дня до игры я принял участие в акции, где приняли участие полторы тысячи болельщиков. Думаю, что простить условно секундную слабость можно...

– А это все-таки была слабость?

– Ну, конечно. Когда не забиваешь пенальти в решающий момент... Да еще, как вы говорите, я за пару месяцев потерял несколько лет жизни... Ну это невозможно – найти в себе силы. Это действительно так.

– А почему не пришли на пресс-конференцию ?

– Потому что я пришел к вам. Мы об этом договаривались. А там была пресс-конференция Рустема Фидаевича, и там должны были быть вопросы, которые больше касались развития клуба, каких-то системных вопросов.

Просто они еще перешли и на чисто футбольные темы, на темы, которые и меня касались. А изначально было объявлено, что это пресс-конференция генерального директора , и я изначально не фигурировал в списке людей, которые должны были туда прийти, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две!) своих ошибки

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