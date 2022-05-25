«У Дзюбы есть предложение из Китая. Не исключаю, что и из МЛС есть». Белоус о форварде

Юрий Белоус сообщил о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в чемпионат Китая.

– В январе 2021 года вы говорили, что вам звонили из МЛС насчет перехода Кокорина. Сейчас идут разговоры, что в США интересуются Дзюбой.

– Не исключаю того, что у Дзюбы есть предложение от МЛС. Думаю, что он вполне соответствует уровню. Многие футболисты на закате своей карьеры, которые показали себя в международных матчах – а Дзюба был одним из лидеров сборной России на ЧМ-2018, – вполне могут попасть в один из клубов [МЛС].

Почему нет? Это хороший для него вариант: или Дубай, или МЛС. В МЛС три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайгер, который пошел в «Чикаго Файр», идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.

Но главное другое: это сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому – да, это вполне может быть.

– Какие другие варианты есть?

– Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше, – заявил футбольный менеджер.

Дзюба по трансферным слухам объездил всю РПЛ. Играл в пяти клубах, а мог перейти еще в 13

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