Мбаппе участвует в переговорах «ПСЖ» с Тчуамени. Трансфер хавбека «Монако» – его просьба

«ПСЖ» не оставляет попыток подписать полузащитника «Монако» .

Как передает As со ссылкой на Le Parisien, будущий спортивный директор парижан Луиш Кампуш делает все возможное для оформления трансфера. Также в переговорах принимает участие нападающий , просивший подписать 22-летнего француза.

Ранее сообщалось, что Тчуамени договорился о переходе в примерно за 80 млн евро.

Со статистикой выступлений игрока «Монако» можно ознакомиться здесь.

Первый шаг «ПСЖ» под Мбаппе – спортдир Луиш Кампуш. Он строил тот самый «Монако» и вышиб из клуба Леонардо

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам