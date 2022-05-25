Мбаппе участвует в переговорах «ПСЖ» с Тчуамени. Трансфер хавбека «Монако» – его просьба

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«ПСЖ» не оставляет попыток подписать полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Как передает As со ссылкой на Le Parisien, будущий спортивный директор парижан Луиш Кампуш делает все возможное для оформления трансфера. Также в переговорах принимает участие нападающий Килиан Мбаппе, просивший подписать 22-летнего француза.

Ранее сообщалось, что Тчуамени договорился о переходе в «Реал» примерно за 80 млн евро.

Со статистикой выступлений игрока «Монако» можно ознакомиться здесь.

Первый шаг «ПСЖ» под Мбаппе – спортдир Луиш Кампуш. Он строил тот самый «Монако» и вышиб из клуба Леонардо

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