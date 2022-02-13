Гарсия, Траоре, Обамеянг и Дембеле – в заявке «Барсы» на матч с «Эспаньолом»

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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия включен в заявку на матч 24-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

21-летний футболист из-за травмы не играл с 8 января.

Адама Траоре, который не тренировался с командой в пятницу из-за проблем с желудком, также вызван на матч.

Мемфис Депай, Серджи Роберто, Клеман Лангле, Самюэль Умтити и Ансу Фати отсутствуют из-за травм, а Дани Алвес дисквалифицирован.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Траоре, Брэйтуэйт, Нето, Гонсалес, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Френки де Йонг, Мингеса, Гарсия, Обамеянг, Жуджла, Гави, Абде и Тенас.

Матч «Эспаньол» – «Барселона» состоится сегодня. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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