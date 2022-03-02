«Барса» хочет, чтобы Лангле, Умтити и Мингеса ушли летом. В клуб придут два новых защитника

хочет расстаться с тремя защитниками летом.

По ходу летнего трансферного окна состав каталонского клуба пополнят два центральных защитника, и поэтому «Барса» больше не рассчитывает на , и , пишет Mundo Deportivo.

В сезоне-2022/23 тренер сине-гранатовых рассчитывает на Жерара Пике, Роналда Араухо, Эрика Гарсию и двух новичков. Вероятно, это будут Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта, которые летом уйдут из «Челси» на правах свободных агентов.

«Барселона» считает, что сможет продать Лангле за большую сумму, так как он молод и у него хороший имидж в Европе. Если покупателей на француза не найдется, то Хави не станет возражать, если он останется, потому что в обороне у «Барсы» нет левоногих игроков. Футболист тоже не хочет уходить, так как думает, что способен играть в старте «Барсы». На Лангле претендуют клубы АПЛ, в «Барсу» уже поступило несколько запросов.

Умтити интересен клубам из Франции. «Лион» несколько раз обращался в «Барселону», однако игрок отказался от трансфера в этот клуб. Окружение француза ищет ему новую команду. Не исключено, что они предложат «Барсе» решение.

Мингеса был близок к уходу еще зимой, но сделка с «Валенсией» сорвалась, а в «Бордо» игрок не захотел.