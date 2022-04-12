«Арсеналу» интересны Депай, Пуч и Нето. «Канониры» могут предложить «Барселоне» Магальяэса

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«Арсенал» планирует перестроить состав ближайшим летом.

По информации Diario Sport, «канониры» интересуются несколькими футболистами «Барселоны»: голкипером Нету, хавбеком Рикардом Пучем и форвардом Мемфисом Депаем. Стороны общались, но никаких договоренностей пока нет.

Для того, чтобы в условиях нехватки средств существенно изменить команду, «Арсенал» собирается прибегнуть к обменам футболистами и арендам. Защитник Габриэл Магальяэс может быть включен в сделку с «Барселоной», поскольку нравится каталонцам.

Отмечается, что «блауграна» летом планирует расстаться с Клеманом Лангле и Самюэлем Умтити, в связи с чем подписание Магальяэса с целью укрепления обороны ей может быть интересно.

В текущем сезоне Габриэл провел 27 матчей в АПЛ и забил 3 мяча. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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