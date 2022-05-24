Евсеев о вылете «Рубина»: «Краснодар» шел 8-м до ухода легионеров, а закончил сезон 4-м. Не нужно говорить только о потерях, надо работать»

Вадим Евсеев прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.

РФС утвердил итоги прошедшего чемпионата, поэтому казанская команда не смогла избежать понижения в классе.

«РФС принимает решение, я могу с ним только согласиться. Там сидят умные люди, которые принимают решения. Но если ты и хочешь поменять регламент, то делай это перед сезоном, а не после него.

Да, «Рубин» вылетает, его покинули легионеры. А как же «Краснодар»? Почему-то там сумели компенсировать потери. При этом до их ухода клуб был на восьмом месте, а закончили чемпионат они четвертые. Это тоже много о чем говорит. «Химки» шли на последнем месте до зимней паузы, от них ушли легионеры, а они даже сумели покинуть зону стыковых матчей («Химки» финишировали на 13-м месте и сыграют в стыках – Прим. Sports.ru).

«Рубин» же посыпался, и не нужно говорить только о потерях, нужно было работать. Почему не подтянули резервы, ведь сколько было разговоров о школе Бердыева и тому подобное? Как можно говорить про отсутствие качественных воспитанников, если вы знаете, что самые талантливые игроки со всей России все равно едут в московские академии?» – сказал главный тренер «Шинника».

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