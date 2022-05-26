Владислав Игнатьев покинет «Рубин». Клуб подпишет Чуперку

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Хавбек Владислав Игнатьев покинет «Рубин» как свободный агент.

Казанский клуб, вылетевший по итогам минувшего сезона из РПЛ, не будет продлевать контракт с 35-летним игроком, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также, по данным «Чемпионата», «Рубин» близок к заключению 2-летнего соглашения с полузащитником «Кубани» Валерием Чуперкой.

29-летний футболист также известен по выступлениям за «Ростов», «Тамбов» и «Астану».

Статистика Игнатьева – здесь, Чуперки – здесь.

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