«Спартак» получил от УЕФА свыше 9 млн евро за участие в еврокубках («СЭ»)

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УЕФА рассчитался со «Спартаком» за участие клуба в нынешнем еврокубковом сезоне.

По информации «Спорт-Экспресса», Союз европейских футбольных ассоциаций перечислил московской команде чуть больше 9 миллионов евро.

«Спартак» в завершившемся розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе С, но выступить в плей-офф не смог из-за отстранения российских команд от международных турниров. Также красно-белые участвовали в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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