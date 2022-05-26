«Спартак» получил от УЕФА свыше 9 млн евро за участие в еврокубках («СЭ»)

рассчитался со за участие клуба в нынешнем еврокубковом сезоне.

По информации , Союз европейских футбольных ассоциаций перечислил московской команде чуть больше 9 миллионов евро.

«Спартак» в завершившемся розыгрыше занял первое место в группе С, но выступить в плей-офф не смог из-за отстранения российских команд от международных турниров. Также красно-белые участвовали в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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