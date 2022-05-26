Каррагер о Роналду: «МЮ» не может начать следующий сезон с нападающим, которому скоро 38. Он должен сидеть на скамейке, если они купят хорошего игрока»

высказался о перспективах в .

«Манчестер Юнайтед» не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет, даже если он забивает голы. Это неправильно для «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» нужно купить нападающего, но кого вы купите – того, кто будет играть или того, кто будет сидеть на скамейке запасных? Что вы сделаете?

Если вы купите действительно хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен сидеть на скамейке запасных», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире The Overlap.

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