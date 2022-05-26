Джейми Каррагер: «Роналду – один из величайших игроков, я не достоин шнуровать его бутсы. Но в настолько плохой команде он никогда не играл»

считает нынешний слабейшей командой Криштиану Роналду.

– один из величайших игроков всех времен, и меня считают его критиком – Роналду в миллион раз лучше, чем я когда-либо мог бы быть, очевидно, я не достоин зашнуровывать его бутсы. Но я говорю не для того, чтобы проявить неуважение к нему, он потрясающий.

Но Роналду никогда не играл в настолько плохой команде, он играл в некоторых из лучших команд. У него такое отношение к делу, что он хочет быть главным игроком, пытается забивать голы, вдохновлять людей. Я рассматриваю это как положительный момент, когда игрок в отличной команде.

Когда ты не играешь в отличной команде, это может восприниматься как негатив, и я думаю, что в этом сезоне это было негативом», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире The Overlap.

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