«Роналду порождает раскол и дисгармонию в «МЮ». Лидер так себя не ведет». Барнс о португальце

Джон Барнс рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на «Манчестер Юнайтед».

«Роналду порождает раскол и дисгармонию. Если мяч не доходит до него, он вскидывает руки в воздух. Хороший пример, да?

Гармония внутри – это проблема. И кто же причина этой дисгармонии?

Роналду ведет себя так, словно они это они, а я делаю свою работу. Лидер так себя не ведет. Так ведет себя тот, кто думает о себе.

Фанаты его любят, но если у него не все получается, он ведет себя так, словно это не его вина. В команде не должно быть такого», – сказал бывший полузащитник .

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам