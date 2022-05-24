«Роналду порождает раскол и дисгармонию в «МЮ». Лидер так себя не ведет». Барнс о португальце

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия Джон Барнс Футбол

Джон Барнс рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на «Манчестер Юнайтед».

«Роналду порождает раскол и дисгармонию. Если мяч не доходит до него, он вскидывает руки в воздух. Хороший пример, да?

Гармония внутри «МЮ» – это проблема. И кто же причина этой дисгармонии?

Роналду ведет себя так, словно они это они, а я делаю свою работу. Лидер так себя не ведет. Так ведет себя тот, кто думает о себе.

Фанаты его любят, но если у него не все получается, он ведет себя так, словно это не его вина. В команде не должно быть такого», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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