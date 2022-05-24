Эрик тен Хаг: «Я хочу побеждать, играя в атакующий футбол. Но если так сыграть не получается, все равно надо выиграть»

Эрик тен Хаг назвал стиль футбола, в котором хочет побеждать с «Манчестер Юнайтед».
– Как бы вы описали свой тренерский стиль для человека, который не следит за нидерландским футболом?
– Я хочу выигрывать. Победа – это самое важное. Но я также намерен делать это определенным образом – в атакующей манере.
Если мы не можем сделать это в таком стиле, мы все равно должны победить. Это то, что мы должны привнести в нашу команду.
– Что бы сказали ваши бывшие футболисты о том, как вы тренируете?
– Думаю, они подтвердят, что мы играем в атакующий футбол и что мои игроки убеждены, что такой способ позволит выигрывать матчи и завоевывать титулы, – сказал новый главный тренер манкунианского клуба.
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