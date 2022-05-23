Роналду в январе сообщил боссам «МЮ», что уйдет, если Рангник станет постоянным тренером

не хотел оставаться в при .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, в январе форвард сообщил руководству клуба, что не останется, если Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

Португалец был не единственным футболистом, которого не впечатляли методы работы Рангника. Ранее сообщалось, что игроки прозвали Тедом Лассо его ассистента Криса Армаса.

Напомним, Рангник покидает «Манчестер Юнайтед». Сегодня клуб представил Эрика тен Хага в качестве главного тренера.

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