Юрген Клопп может стать почетным гражданином Ливерпуля.

Либерально-демократическая партия призвала провести внеочередное заседание городского совета, на котором будет рассмотрен данный вопрос.

«Тот факт, что команда либерал-демократов из 11 членов совета, среди которых болельщики , владелец абонемента «Эвертона», люди, которые мало интересуются игрой, и, осмелимся сказать, владелец абонемента «Манчестер Юнайтед», единогласно выдвигает это предложение, говорит о том, что влияние признают все жители нашего города.

Мы не можем недооценивать важность «Ливерпуля» в продвижении нашего города. Клуб Премьер-лиги приносит огромную пользу региону, поэтому мы рады, что «Эвертон» также остается в Премьер-лиге.

Как личность Юрген представляет собой первоклассного лидера, который находится на вершине своей сферы деятельности и способен уверенно, страстно, но справедливо говорить о своей работе. Это хорошо отражается на нашем городе в целом.

На самом деле Юрген Клопп был настолько успешным лидером, что мы могли бы выдвинуть его на должность избранного мэра, если бы не находились в процессе ее отмены», – сказал лидер партии Ричард Кемп.

В официальном ходатайстве, представленном совету, говорится: «Совет признает, что Юрген Клопп создал в футбольном клубе «Ливерпуль» команду, которая является одной из самых, если не самой, эффективных футбольных команд в мире. Это признание того, что успех команды на поле оказал огромную помощь нашему городу в трудные времена, улучшив имидж города, моральный дух и экономику города».

Члены партии будут ждать ответа от городского совета.

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