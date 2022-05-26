Клопп об уважении к Анчелотти: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы найти подходящие слова. Он выигрывал все и везде и никогда не остановится»

рассказал о своем уважении к .

«Я уверен, что мой английский недостаточно хорош, чтобы найти подходящие слова. Карло – один из самых успешных тренеров в мире, но он также является образцом для подражания, учитывая то, как он ведет себя, достигая успехов. Он один из лучших людей, которых можно встретить.

У нас хорошие отношения. У нас был небольшой перерыв, когда он был в «Эвертоне», потому что мы оба уважали эту сторону нашего дела (соперничество между командами – прим.), иначе мы бы пару раз сходили куда-нибудь поужинать. Мы вообще этого не делали.

Уважение к нему с моей стороны не могло быть больше. Он невероятный, он – чистый опыт, и он очень, очень, очень успешен. Он выигрывал все и везде и никогда не остановится, и я действительно уважаю это, но это ничего не значит для данной конкретной игры», – сказал главный тренер .

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