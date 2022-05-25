Клопп о «Реале» в финале ЛЧ: «Если будем твердить: «Реванш! Возмездие!» и другие вещи такого рода, ничего не выйдет»

считает, что «Ливерпулю» не нужно думать о реванше в матче с «Реалом».

Команды встретятся в финале Лиги чемпионов. Они играли в финале турнира в 2018 году, и тогда мадридцы одержали победу со счетом 3:1.

«Мы встречались с «Реалом». Мы проиграли. Какой реакции вы ждете? Забавно другое – мы играли против мадридцев в Киеве в 2018-м, а через год выиграли чемпионов в . Это, правда, был другой стадион («Метрополитано», где играет «Атлетико» – прим.). Теперь мы снова встречаемся с «Реалом». В общем, если мы добираемся до финала, то Мадрид в каком-то виде к этому причастен.

Конечно, присутствует чувство, что на сей раз мы хотим все сделать правильно, но это далеко не главная мысль. Если мы отправимся на финал, твердя себе: «Реванш! Возмездие!» и другие вещи такого рода, то ничего не выйдет. Это не мы. Мы добрались до финала совсем другим путем. Так что нам нужно придерживаться своего стиля, что мы и будем делать», – сказал главный тренер .

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