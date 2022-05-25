Президент «Ливерпуля»: «Клопп был бы блестящим гендиректором, где бы ни оказался. Он отличный стратег, но характер у него теплый и приветливый»

Президент считает, что мог бы работать гендиректором.

«Недавно я разговаривал с генеральным директором немецкой технологической компании Siemens. Я рассказывал ему о таланте Юргена. Он был бы блестящим генеральным директором, где бы он ни оказался.

Что я нахожу в нем, так это то, что он, очевидно, отличный стратег и очень хорошо обращается с игроками. Но характер у него теплый и приветливый. Он добрый, у него тонкое чувство юмора, он скромный», – сказал в интервью The Athletic.

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