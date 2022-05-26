«Карло, мы идем!» Клопп о победе «Ливерпуля» над «Миланом» Анчелотти в финале ЛЧ-2005

высказался о победе «Ливерпуля» в финале чемпионов-2004/05.

– Я даже не уверен, что смотрел его полностью, но, конечно, это большой камбэк.

Все время, что я нахожусь здесь, мне все рассказывают об этом. Не нужно даже спрашивать. Ты слушаешь эти истории, не спрашивая.

Отличный сюжет! Проигрывать 0:3, сделать счет 3:3 и выиграть по пенальти. Дудек спас команду при моментах, которые были у очень сильного «Милана».

А кто тренировал тогда?

– Анчелотти.

– Хаха, я знаю! Карло, мы идем! – сказал главный тренер смеясь.

В финале этого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с Анчелотти.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам