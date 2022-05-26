Вячеслав Фетисов: «Какой у нас прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Надо искать футболистов, выравнивать чемпионат, убирать клубы-олигархи»

поделился мнением о развитии российского футбола.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не уверен в том, будут ли российские клубы участвовать в этих турнирах.

«Без еврокубков российский футбол перестанет развиваться? Да ладно! А мы прям были в Европе на ведущих ролях. Победы «Зенита» и ЦСКА в Кубке УЕФА? Это утешительный кубок. Да и при чем здесь это? Давайте вспомним 88-й год тогда.

Какой у нас прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Что это это такое? Да и кто сказал, что мы не будем развиваться? Надо искать футболистов, выравнивать чемпионат, убирать клубы-олигархи. Нужно создавать одинаковые условия для клубов.

Ну, не играем в Европе. И что? Самое время сейчас принимать правильные решения! Нужно искать людей, которые это могут все организовать. Сколько можно сидеть на одном и том же! Одни те же люди везде!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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