Новый владелец «Милана» рассматривает вариант постройки собственного стадиона. Investcorp не хочет делить арену с «Интером»

У может появиться собственный стадион.

По информации La Gazzetta dello Sport, на следующей неделе инвестиционная компания Investcorp завершит сделку о покупке миланского клуба за 1,18 млрд евро.

Глава компании Мохаммед Аларди убежден, что у «Милана» должен быть собственный стадион. Он не хочет, чтобы «россонери» делили арену с , как это происходит сейчас с .

Поэтому новый владелец «Милана» может рассмотреть вариант с постройкой отдельного стадиона, несмотря на одобренный проект нового стадиона в Милане.