Новый владелец «Милана» рассматривает вариант постройки собственного стадиона. Investcorp не хочет делить арену с «Интером»

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У «Милана» может появиться собственный стадион.

По информации La Gazzetta dello Sport, на следующей неделе инвестиционная компания Investcorp завершит сделку о покупке миланского клуба за 1,18 млрд евро.

Глава компании Мохаммед Аларди убежден, что у «Милана» должен быть собственный стадион. Он не хочет, чтобы «россонери» делили арену с «Интером», как это происходит сейчас с «Сан-Сиро».

Поэтому новый владелец «Милана» может рассмотреть вариант с постройкой отдельного стадиона, несмотря на одобренный проект нового стадиона в Милане.

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