Инвестор владельцев «Ливерпуля» ведет переговоры о покупке «Милана»

RedBird Capital Partners заинтересована в приобретении .

По сведениям ESPN, частная инвестиционная группа ведет переговоры с нынешним владельцем «россонери», фондом Elliott Management, и выступает в качестве конкурента бахрейнского фонда Investcorp в борьбе за покупку клуба.

RedBird Capital Partners является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

Отмечается, что переговоры с Investcorp также продолжаются, клуб оценивается в 1,18 млрд евро с учетом долгов.