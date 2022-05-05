Инвестор владельцев «Ливерпуля» ведет переговоры о покупке «Милана»

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RedBird Capital Partners заинтересована в приобретении «Милана».

По сведениям ESPN, частная инвестиционная группа ведет переговоры с нынешним владельцем «россонери», фондом Elliott Management, и выступает в качестве конкурента бахрейнского фонда Investcorp в борьбе за покупку клуба.

RedBird Capital Partners является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

Отмечается, что переговоры с Investcorp также продолжаются, клуб оценивается в 1,18 млрд евро с учетом долгов.

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