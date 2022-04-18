«Милан» может получить 300 млн евро на трансферы от нового владельца. Клубу интересны Нкунку, Дзаньоло, Тчуамени и Аллер

«Милан» может потратить большую сумму на трансферы после смены владельца.
Инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp ведет переговоры о покупке итальянского клуба у Elliott Management за сумму около 1 млрд евро.
По информации La Gazzetta dello Sport, при новых владельцах «Милан» получит 300 млн евро на трансферы.
В связи с этим «россонери» проявляют интерес к нескольким игрокам, среди которых форвард «Аякса» Себастьян Аллер, полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло и полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.