«Милан» может получить 300 млн евро на трансферы от нового владельца. Клубу интересны Нкунку, Дзаньоло, Тчуамени и Аллер

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«Милан» может потратить большую сумму на трансферы после смены владельца.

Инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp ведет переговоры о покупке итальянского клуба у Elliott Management за сумму около 1 млрд евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, при новых владельцах «Милан» получит 300 млн евро на трансферы.

В связи с этим «россонери» проявляют интерес к нескольким игрокам, среди которых форвард «Аякса» Себастьян Аллер, полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло и полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.

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