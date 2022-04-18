«Милан» может получить 300 млн евро на трансферы от нового владельца. Клубу интересны Нкунку, Дзаньоло, Тчуамени и Аллер

«Милан» может потратить большую сумму на трансферы после смены владельца.

Инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp ведет переговоры о покупке итальянского клуба у Elliott Management за сумму около 1 млрд евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, при новых владельцах получит 300 млн евро на трансферы.

В связи с этим «россонери» проявляют интерес к нескольким игрокам, среди которых форвард Себастьян Аллер, полузащитник Кристофер Нкунку, хавбек «Ромы» и полузащитник Орельен Тчуамени.